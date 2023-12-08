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Двое рабочих застряли ночью на стройплощадке челябинского метротрама

Двое рабочих застряли ночью на стройплощадке челябинского метротрама

Двое строителей застряли на высоте 8 метров в Челябинске на площадке метротрама. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на пятницу, 8 декабря.

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