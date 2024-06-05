Самый необычный монах: обычная дворняга стала послушником в католическом монастыре

Брат Биготон - самый необычный монах. Согласно католической веры, святой Франциск Ассизский был покровителем животных, и может быть именно поэтому маленький бездомный пес приблудился именно к этому монастырю в Боливии.
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