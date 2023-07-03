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На краматорском заводе адаптируют словацкую гаубицу

На краматорском заводе адаптируют словацкую гаубицу

Украина и Словакия хотят вместе создать новую гаубицу. Как сообщает словацкое издание Denník N, договор о разработке нового вида вооружений подписали словацкая Konstrukta-Defence и Краматорский завод тяжелого станкостроения (который сконструировал украинскую САУ «Богдана»).

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