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СССР-Россия

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Россия, вон из Армении! Только по-братски - цены на газ 10 лет не повышай и дай взаймы! Цирк продолжается...

Россия, вон из Армении! Только по-братски - цены на газ 10 лет не повышай и дай взаймы! Цирк продолжается...

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Нас, откровенно говоря, повеселило заявление заместителя министра по управлению и инфраструктуре Армении, Акопа Варданяна, который на днях пообещал, что цены на газ в стране до 2031 года расти не будут.

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Комментарии
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Александр Денисов
Не-не-не, срочно, &quot;носорогов&quot; только по визе в РФ пускать. Хватит халявы. А то они все в Сочи сбегут.
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21 час.
Ратник Ратник
Пока стада не побежали, срочно необходимо восстанавливать визовый режим! нам достаточно &quot;горячих капкаских парнэй&quot; на улицах столицы и городов помельче. Плавали - знаем!
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19 час.
Olegus
У любого государства в определенный период времени появляется свой Горбачев, как наказание народу за глупость!
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16 час.

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