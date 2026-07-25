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«Секрет Ифакат из „Зимородка“: 10 лет скрываемый муж, потеря 15 килограммов и честный отказ от материнства»

«Секрет Ифакат из „Зимородка“: 10 лет скрываемый муж, потеря 15 килограммов и честный отказ от материнства»

Актрису Гюльчин Сантырджыоглу зрители часто ассоциируют с её экранными героинями — властными, порой жесткими женщинами, готовыми на всё ради своей цели.

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