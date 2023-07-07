Ростовские власти предлагают 300 тысяч рублей за подписание контракта с армией России

Правительство Дона продолжает агитацию мужского населения за вступление в Вооружённые силы России.Стало известно о том, что власти Ростовской области возобновили агитацию за вступление в Вооруженные силы России на основе подписания контракта.
Правительство Дона продолжает агитацию мужского населения за вступление в Вооружённые силы России.Стало известно о том, что власти Ростовской области возобновили агитацию за вступление в Вооруженные силы России на основе подписания контракта.
Свежие комментарии