Царьград

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Ростовские власти предлагают 300 тысяч рублей за подписание контракта с армией России

Ростовские власти предлагают 300 тысяч рублей за подписание контракта с армией России

Правительство Дона продолжает агитацию мужского населения за вступление в Вооружённые силы России.Стало известно о том, что власти Ростовской области возобновили агитацию за вступление в Вооруженные силы России на основе подписания контракта.

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