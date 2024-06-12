🇷🇺 В честь Дня России в Симферополе проходит акция «Российский триколор» Волонтёры поздравляют жителей и гостей столицы с праздником.
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🇷🇺 В честь Дня России в Симферополе проходит акция «Российский триколор» Волонтёры поздравляют жителей и гостей столицы с праздником.