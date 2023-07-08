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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение о ливнях с градом

Сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал экстренное метеопредупреждение для Рязани и области. По прогнозам синоптиков, ночью, днем 9 июля на территории региона местами пройдут сильные дожди, грозы с ливнями, в отдельных районах возможен град.

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