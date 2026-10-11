В Трансильвании нашли глиняную фигурку женщины возрастом 6500 лет

В Трансильвании нашли глиняную фигурку женщины возрастом около 6500 лет. Трещина показала, что мастер соединил две части перед обжигом.
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