Посол Янь Вэньбинь: «Китай и Молдова - две дружественные страны и хорошие партнеры»

Китай и Молдова - две дружественные страны и хорошие партнеры. Обе страны всегда придерживались принципов взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также оказывали друг другу решительную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
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