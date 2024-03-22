Ставка на фейки: как Каспаров спонсирует сеть Telegram-каналов о «протесте жён» мобилизованных

Проживающий за пределами России Гарри Каспаров*, в прошлом известный гроссмейстер, теперь активный оппонент Кремля, потратил почти $1 млн на финансирование сети Telegram-каналов, критикующих СВО и развивающих тему недовольства близких родственников российских мобилизованных.
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