Дочь Даны Борисовой Полина заявила, что мать избила ее

Дочь Даны Борисовой Полина в беседе с Super обвинила мать в избиении.Дочь Борисовой призналась, что конфликт с матерью начался после того, как ей стало плохо из-за недоедания.
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