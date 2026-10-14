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Газета.ру

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Дочь Даны Борисовой Полина заявила, что мать избила ее

Дочь Даны Борисовой Полина заявила, что мать избила ее

Дочь Даны Борисовой Полина в беседе с Super обвинила мать в избиении.Дочь Борисовой призналась, что конфликт с матерью начался после того, как ей стало плохо из-за недоедания.

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