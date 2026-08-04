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Индия отказалась от закупок истребителей Су-57 в пользу обновления Су-30МКИ

Индия отказалась от закупок истребителей Су-57 в пользу обновления Су-30МКИ

Власти Индии решили пока не заключать контракт на закупку новых российских истребителей Су-57. Вместо этого Дели направит средства на модернизацию Су-30МКИ, рассказал Defence Security Asia глава индийского оборонного ведомства Раджеш Кумар Сингх.

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