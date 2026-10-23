Следственными органами СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 43-летней женщине и 32-летнему иностранному гражданину в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия (пп.
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