Депутат назвал фейком информацию о планах России напасть на Казахстан

По словам Андрея Гурулева, фейк пустили "вражеские помойные телеграм-каналы" Украинские телеграм-каналы начали распространять сведения о том, что Россия после спецоперации на Украине якобы готовится атаковать Казахстан.
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