Аналитик Кошкович считает, что Украина в любом случае потеряна для Европы

Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, утверждает, что из-за либерального подхода Запада к внешней политике переговоры между США, Францией, Великобританией, Германией и Украиной зашли в тупик.
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