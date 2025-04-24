Wildberries начинает активное внедрение ИИ

Маркетплейс не просто разработал собственную нейросеть, но и обучил её выполнять требуемые задачи.Маркетплейс Wildberries разработал собственную нейросеть и обучил её обобщать информацию из отзывов, оставленных покупателями.
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