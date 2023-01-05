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У «Нетс» лучшее позиционное нападение в НБА, «Мавс» – 2-е, «Селтикс» – 3-и

«Бруклин» показывает лучшую эффективность при позиционном нападении среди всех команд НБА. «Нетс» набирают 1,064 очка в среднем за одно такое владение.

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