Глава МИД Эстонии Цахкна: Украину могут принять в НАТО и без части территорий

Украина может войти в состав Североатлантического альянса без части территорий. Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна на вопрос о возможности вхождения Украины в НАТО напомнил про пример Западной Германии в прошлом.
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