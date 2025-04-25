Каждый второй россиянин майские праздники проведет дома

4 процента россиян посвятят майские праздники внутреннему туризму, 1% поедет за границу, еще 1% проведет выходные в гостях, а каждый второй (51%) житель страны останется дома, следует из данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.
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