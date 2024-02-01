Валуев назвал сейм Латвии зоопарком

Политика властей Латвии по отношению к спортсменам из Российской федерации уже давно не удивляет. Такое мнение выразил депутат Государственной думы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, его слова передает издание «Спорт-Экспресс».
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