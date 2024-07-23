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Царьград

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Долги Сергея Мавроди после смерти превысили 1,6 миллиарда рублей

Долги Сергея Мавроди после смерти превысили 1,6 миллиарда рублей

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди оставил после своей смерти долги более чем на 1,6 миллиарда рублей.

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