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Вечерний Новосибирск

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Новосибирская область со всей страной отметила День народного единства-2023

Новосибирская область со всей страной отметила День народного единства-2023

Во всех районах Новосибирской области 4 ноября стартовали разноплановые праздничные события: концертные программы, лекции, викторины, выставки и другие тематические мероприятия, которые в этом году проводятся под единым лозунгом «Народов много – Родина одна!».

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