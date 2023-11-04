Новосибирская область со всей страной отметила День народного единства-2023

Во всех районах Новосибирской области 4 ноября стартовали разноплановые праздничные события: концертные программы, лекции, викторины, выставки и другие тематические мероприятия, которые в этом году проводятся под единым лозунгом «Народов много – Родина одна!».
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