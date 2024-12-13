Украинский «Минет» будет влиять на международную политику – нардепу Разумкову обидно за державу

Некомпетентность и глупость украинских чиновников будут серьёзно сказываться на имидже всей страны. Об этом в интервью Елене Курбановой заявил бывший спикер украинского парламента, ныне депутат Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии