Украинский «Минет» будет влиять на международную политику – нардепу Разумкову обидно за державу

Некомпетентность и глупость украинских чиновников будут серьёзно сказываться на имидже всей страны. Об этом в интервью Елене Курбановой заявил бывший спикер украинского парламента, ныне депутат Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».