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Запад на распутье, мир в ожидании. Как будет дальше развиваться конфликт на Украине?

Запад на распутье, мир в ожидании. Как будет дальше развиваться конфликт на Украине?

Накануне визита Байдена в Германию, запланированного с 10 по 12 октября, в рамках которого пройдут переговоры в формате саммита США, ФРГ, Франции и Великобритании, западные эксперты всё ещё пытаются решить, стоит ли давать Украине право на удары по РФ дальнобойным натовским оружием или нет.

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