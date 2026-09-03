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Шуфутинский не может продать особняк в США и потратил на него более 30 миллионов рублей

Шуфутинский не может продать особняк в США и потратил на него более 30 миллионов рублей

Михаил Шуфутинский потратил на содержание особняка в США более 30 миллионов рублей и до сих пор не может его продать.

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