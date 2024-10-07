С 1 ноября россиянам поднимут социальные выплаты: кого ждет прибавка

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. С 1 ноября 2024 года в России запланировано повышение нескольких социальных выплат, включая пенсии, пособия и компенсации, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии