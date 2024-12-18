Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет

А Вы знаете, Зеленский западных руководителей оценивает правильно. Не зря Трамп сказал про него, мол приезжает, лапшу на уши навешает и уезжает с миллиардами долларов. Он видит, какие там людишки, поэтому и продает воздух, а там как выйдет. Лишь бы купили и денюжки отдали, а то что Россия захватит эти месторождения, так это же не Зеленский виноват.

ЛК

Любовь Кузьмина

Да пожалуй Вы правы! У Кремля всегда есть обоснование на то, чтобы оправдать свое бездействия. Вот и сейчас, в связи с убийством генерала Кириллова, уже поют песню о том, что мол не надо поддаваться на провокации, мол специально убили генерала, чтобы разрушить будущие переговоры с Трампом о мире.Так что уже не в первый раз, такое происходит.А по сути если разобраться, то это просто их трусость, страусиная позиция, так сказать. И спецслужбы Британии и США это прекрасно осознают, поэтому мы можем увидеть продолжение этого кровавого спектакля, но уже на более высоком уровне.