© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Елена Караева Пока Большая Россия спокойно решает и задачи спецоперации в Донбассе, и формирует новую архитектуру безопасности как на своих рубежах, так и в Евразии в целом, маленький евро-атлантический мир переходит к третьему этапу принятия новой реальности.
Тупые и еще тупее: торга с Западом не будет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Все бы хорошо, НО нужно срочно десяток "Орешников", чтобы полностью заглушить все ЖД-туннели и крупные развязки, искорежить аэродромы и... последней ракетой вырыть огромное озеро на Майдане "Незалешной"...
Ответить
15 час.
Любовь Кузьмина
А Вы знаете, Зеленский западных руководителей оценивает правильно. Не зря Трамп сказал про него, мол приезжает, лапшу на уши навешает и уезжает с миллиардами долларов. Он видит, какие там людишки, поэтому и продает воздух, а там как выйдет. Лишь бы купили и денюжки отдали, а то что Россия захватит эти месторождения, так это же не Зеленский виноват.
Ответить
15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Да пожалуй Вы правы! У Кремля всегда есть обоснование на то, чтобы оправдать свое бездействия. Вот и сейчас, в связи с убийством генерала Кириллова, уже поют песню о том, что мол не надо поддаваться на провокации, мол специально убили генерала, чтобы разрушить будущие переговоры с Трампом о мире.Так что уже не в первый раз, такое происходит.А по сути если разобраться, то это просто их трусость, страусиная позиция, так сказать. И спецслужбы Британии и США это прекрасно осознают, поэтому мы можем увидеть продолжение этого кровавого спектакля, но уже на более высоком уровне.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии