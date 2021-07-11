Италия – Англия 11.07.2021, Евро-2020: результаты матча

Италия – Англия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 3:2 пен) Дата проведения 11 июля, 22:00, «Уэмбли», Лондон. Судья – Бьорн Куйперс Голы: 0:1 – 2’ Шоу , 1:1 – 67’ Бонуччи Предупреждения: Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84), Кьеллини (90+6), Магуайр (106), Жоржиньо (114) Финальный матч Евро-2020 между сборными команд Италии и Англии подарил зрителям прежде всего футбол отличного качества.
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