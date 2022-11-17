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Хоакин Корреа пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. Аргентина внесла в заявку 21-летнего Альмаду

Сборная Аргентины произвела еще одну замену в заявке на ЧМ-2022. В список футболистов, которые получат возможность выступить на турнире в Катаре, включен форвард Тьяго Альмада из «Атланты Юнайтед».

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