Розничные сети обвинили маркетплейсы в дискриминации

Представители традиционной розницы, в том числе Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциация прямых продаж, направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину с просьбой внести изменения в законопроект о так называемой платформенной экономике.