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Царьград

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Врач Котова предупредила: неправильная осанка усугубляет кольца на шее

Врач Котова предупредила: неправильная осанка усугубляет кольца на шее

Врач-косметолог Ирина Котова рассказала, как неправильная осанка и склонность опускать голову к телефону делают кольца Венеры на шее более заметными.

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