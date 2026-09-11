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От Евстигнеева до Быстрицкой: 6 советских актёров в ролях врачей с непростой судьбой

От Евстигнеева до Быстрицкой: 6 советских актёров в ролях врачей с непростой судьбой

Советский кинематограф относился к профессии врача с особым пиететом. Медик на экране редко оставался просто человеком в белом халате — за ним всегда стояли трудные моральные решения и ежедневный выбор.

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