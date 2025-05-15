Переговоры России и Украины в Стамбуле

15 мая в Стамбуле состоится встреча российской и украинской сторон по урегулированию конфликта. Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом договоренностей, достигнутых в 2022 году, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
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