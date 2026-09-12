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Аргументы и Факты

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Песков: РФ довела свою позицию по европейским войскам на Украине до мира

Россия предельно конкретно и понятно донесла до мирового сообщества, прежде всего до европейских стран, свою позицию по возможному вводу европейских войск на Украину.

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