В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

В рамках повышения правовой грамотности населения и профилактики мошенничеств сотрудники полиции УМВД России по г.

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