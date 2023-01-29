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Патрик Беверли добавил сверху двумя руками на последних секундах основного времени матча против «Селтикс»

Патрик Беверли добавил сверху двумя руками на последних секундах основного времени матча против «Селтикс»

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли на последних секундах основного времени матча с «Бостоном» добавил сверху двумя руками после промаха Энтони Дэвиса из-за дуги.

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