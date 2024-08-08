Вот что сделает с вашим организмом недосып: раскрыты 6 болезней тех, кто не соблюдает режим

Современный человек часто пренебрегает сном в пользу чего-то, как ему кажется, более важного. Мы не спим, когда готовимся к экзаменам, можем недосыпать из-за проекта на работе, а порой ложимся поздней ночью просто из-за желания посмотреть еще одну серию любимого сериала.