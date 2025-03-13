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В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

В Испании арестовали экс-директора Управления ООН по делу о коррупции

Заключить под стражу бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) постановила Национальная судебная коллегия Испании, сообщается 13 марта в пресс-релизе судебной власти королевства.

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