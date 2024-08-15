Депутаты Тюмени посетили инфопарк, посвященный 80-летию региона: «Создаем будущее для потомков»

ТЮМЕНЬ, 15 августа, ФедералПресс. Депутаты Тюменской городской думы в рамках рабочего визита делегации из Краснодона вместе с гостями посетили экскурсию в интерактивном инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя» на Цветном бульваре.
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