Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Слова Варум про "пушечное мясо" забыты. Живёт роскошно – без придирок

Слова Варум про "пушечное мясо" забыты. Живёт роскошно – без придирок

Ради солидных гонораров Анжелика Варум "забыла" свои оскорбительные слова про СВО и русских. "Звезда" шоубиза снова поёт на корпоративах в Москве, хотя не так давно говорила про "пушечное мясо".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Дура безмозглая🤮ни голоса, ни внешности💩какая из нее певец🤮
Ответить
19 час.
Зоя Гольдштаб
Певица?Варум?Кто такую глупость сказал......сам &amp;quot; певец&amp;quot; такой же!!!!!!
Ответить
19 час.
Александр Котов
Певица? Громко сказано.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх