Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

ФГАУ «ЦИТ» запустил Международный технологический дайджест о мировых трендах ИИ и цифровой трансформации

ФГАУ «ЦИТ» запустил Международный технологический дайджест о мировых трендах ИИ и цифровой трансформации

Федеральное государственное автономное учреждение «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ») представило новый информационно-аналитический проект — «Международный технологический дайджест», посвященный ключевым мировым тенденциям в сфере искусственного интеллекта, робототехники, промышленной автоматизации и цифровой трансформации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии