ФГАУ «ЦИТ» запустил Международный технологический дайджест о мировых трендах ИИ и цифровой трансформации

Федеральное государственное автономное учреждение «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ») представило новый информационно-аналитический проект — «Международный технологический дайджест», посвященный ключевым мировым тенденциям в сфере искусственного интеллекта, робототехники, промышленной автоматизации и цифровой трансформации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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