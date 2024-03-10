В Архангельской области ремонтируют 12 дорог в рамках президентского нацпроекта

Всего в регионе благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 35 объектов— Заблаговременная контрактация позволила приступить к подготовительным работам на объектах заранее и перейти к строительно-монтажным, как только позволят погодные условия, — рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.
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