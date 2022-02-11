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Юрий Семин: «Думаю, у Алипа достаточно сильных качеств, чтобы закрепиться в составе «Зенита»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал решение «Зенита» взять в аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.

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