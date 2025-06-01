Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    верните генерала Попова в строй ...он наведет порядок ...В Госдуме сделали...
  • александр александров
    Водила не таможенник,ему могли любые бумажки показать...следствие покажет.Водитель выпускаю...
  • Валентин Щербаков
    Не надоело нести всякую пургу, удар по Сибири- шантаж, уничтожение наших стратегических бомбардировщиков-плохая и неп...В Госдуме назвали...

В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ. Число жертв выросло. Что известно на данный момент?

В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ. Число жертв выросло. Что известно на данный момент?

Жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек, их число уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
С бандеровцами  жить рядом невозможно! Надо их выдавливать в западенщину и закрывать напрочь границу и контролировать что бы  от этих тварей она была напрочь закрыта!
Ответить
6 час.
наверх