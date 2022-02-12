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Глава ФФКР Горшков: «Не сомневаемся в честности Валиевой. Для защиты ее прав и интересов к делу привлечены квалифицированные юристы»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, о которой стало известно во время Олимпиады в Пекине.

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