Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140

Следователи возбудили третье уголовное дело.фото: t.me/SKRKuzbass--> Возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово — оно превысило 140 человек, сообщает 7 июня пресс-служба регионального управления СК РФ.
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