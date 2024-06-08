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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о поуле Расселла: «Мерседес» движется в верном направлении»

Вольфф высказался о победе «Мерседеса» в квалификации к Гран-при Канады. Исполнительный директор немецкой команды отметил, что остался очень доволен выступлением Джорджа Расселла и его кругом, который позволил британцу показать лучшее время.

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