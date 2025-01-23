Музыкант L’One (Леван Горозия) получил 173 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает Telegram-канал Mash, среди них есть превышение скорости и неуплата парковки.
Рэпер L’One получил 174 штрафа на трех иномарках
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
У обычных смертны давно уже машины поставили на штраф Стоянку и в суд направили!!!! А про зажравших и плевать на законы РФ все пропускают
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21 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Черножопым в нашей стране всё можно .
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20 час.
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