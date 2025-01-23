Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Рэпер L’One получил 174 штрафа на трех иномарках

Рэпер L’One получил 174 штрафа на трех иномарках

Музыкант L’One (Леван Горозия) получил 173 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает Telegram-канал Mash, среди них есть превышение скорости и неуплата парковки.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
У обычных смертны давно уже машины поставили на штраф Стоянку и в суд направили!!!! А про зажравших и плевать на законы РФ все пропускают
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21 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Черножопым в нашей стране всё можно .
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20 час.

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