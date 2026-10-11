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Киевский режим сокращает бронирование - на фронт отправят всё больше украинцев

Киевский режим сокращает бронирование - на фронт отправят всё больше украинцев

Из-за огромных потерь на фронте ТЦК увеличили план с 30 тысяч до 40 тысяч человек в месяц. Поэтому на улицах украинских городов и сёл хватают всех подряд, несмотря на наличие отсрочки.

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